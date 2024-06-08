Як правильно перевозити дітей в машині: кілька важливих порад

Найголовніше, що треба розуміти: розміщення дитини в автомобілі – так, сучасному і так, особисто вашому – ще не гарантує його повної безпеки. Та й успіху всієї поїздки теж, якою б рутинною вона для вас не була. Тому що крім вашої машини і вас за кермом є й інші чинники – дорога, трафік, інший транспорт, інші учасники руху зі своїми особливостями тощо. А найважливіший фактор – власне дитина, і тим більше, якщо йдеться про кількох малюків.

Дитяче автокрісло

Беззастережне правило – дітей зростом до 150 см в Україні потрібно перевозити у спеціальному кріслі. І не лише тому, що цього вимагають Правила дорожнього руху (п.21.11), а й тому що правильне автокрісло – це реальний захист в ДТП чи просто у випадку нештатних ситуацій як то різке гальмування чи вимушений маневр кермом.

Ніяких "на руках"

Тримати дитину на колінах у дорослого – вірний шлях завдати їй травм під час нештатних ситуацій. Проблема у тому, що при фронтальному зіткненні малюк дошкільного віку важчає до 300 – 400 кг, і ніякий дорослий таку масу в руках не втримає. Та ще й на додачу цей дорослий притисне дитину своїм тілом до торпедо чи переднього сидіння – при тому що маса людини середньої комплекції в такій ситуації збільшується до 2-х тонн.

Атмосфера в салоні

Багато що залежить від того, який настрій буде задано екіпажу перед поїздкою. Якщо мама чи тато знервовані – скажімо, через запізнення, і весь час підганяють себе та інших, то напружена атмосфера легко може передатись молодому поколінню.

Дитина у поганому настрої буде відволікати від керування машиною того з батьків, хто сидить за кермом. Тому – збирайтесь заздалегідь, готуйте речі завчасно, виходьте до машини з запасом часу. А якщо від самого початку не має настрою сам малюк, доведеться або підняти йому тонус продуманою розмовою, або розмістити поряд з ним когось, хто приділятиме йому особливу увагу під час поїздки. Якщо дітей декілька, зазвичай починає “мутити воду” хтось один – на нього і слід звернути першу увагу.

Маршрут поїздки

У виборі маршруту є два аспекти. По-перше, цікаві картинки за вікном можуть розважити дитину, яка вже занудилася від довгої подорожі. По-друге, бажано, щоб дорога була за можливістю більш безпечною – без складних швидкісних розв’язок, нерегульованих перехресть, перехресть з лівим поворотом, потреби перебудуватись через три смуги на короткій дистанції. Якщо дорога дальня, скажімо, понад 100 км, продумайте місця зупинок для відпочинку. Можливо, це будуть придорожні ресторанчики з дитячим майданчиком, мальовничі локації над водоймою чи з видом на місцеві пам’ятки архітектури.

Коротко

Можливо, це прозвучить грубо, але треба затямити самому і навчити цьому дітей: за кермом ви – водій, а не батько (мати). Не дозволяйте вашому нащадку відволікати вас, коли ви ведете машину. Статистика європейських страхових компаній говорить, що в машинах з батьками за кермом діти потрапляють у тяжкі ДТП не рідше, ніж у чужих машинах. Наприклад, в Німеччині з її високою дисципліною на шляхах щороку у сімейних авто травмується порядку 10 тис. дітей. А значить, ніякі дитячі примхи не повинні відвертати вашу увагу від дороги.