Як правильно оформити та отримати статус учасника бойових дій: роз’яснення адвоката

Статус учасника бойових дій (УБД) є офіційним підтвердженням участі військовослужбовців, добровольців та працівників правоохоронних органів у захисті територіальної цілісності України. Він надає право на низку соціальних пільг та гарантій.
Як отримати статус учасника бойових дій у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Аліна Ткач.
Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статус учасника бойових дій можуть отримати:
Повний перелік категорій осіб міститься у ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Процес оформлення статусу УБД складається з двох основних етапів.
Збір необхідних документів. Основним документом для отримання статусу є довідка Форми 6, яка містить інформацію про військову службу, особисті дані та участь у бойових діях. Крім цього, необхідно надати:
Подання документів на розгляд комісії. Документи подаються до комісії через командира військової частини або безпосередньо особою через міжвідомчу комісію. Розгляд документів займає до 30 днів, проте можливі затримки через бюрократичні складнощі або неповноту поданої інформації.
Якщо подання на комісію не робить командир, військовослужбовець може зробити це самостійно. У такому випадку алгоритм отримання статусу УБД починається з традиційного рапорту на ім’я командира, за яким військовий отримує потрібну довідку і сам пересилає її на адресу міжвідомчої комісії.
Особам, які звільнені з військової служби для отримання статусу УБД необхідно звертатися із заявою (рапортом) у свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Працівники ТЦК мають доступ до системи електронного документообігу, тому надсилають заяву (рапорт) на військову частину заявника. Військова частина в свою чергу формує відповідну довідку форми 6 та інші документи, що підтверджують безпосередню участь військового у бойових діях, і відправляють її на комісію, яка приймає рішення про надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій.
Особи, які отримали статус УБД, мають право на такі пільги:
Статус учасника УБД закріплений у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Також це питання регулюється іншими нормативно-правовими актами, зокрема:
Процедура оформлення статусу УБД передбачає збір значної кількості документів та взаємодію з державними органами. Для уникнення труднощів військовослужбовцям рекомендується звертатися за юридичною допомогою до військових адвокатів, які можуть значно спростити процес отримання статусу.
Раніше РБК-Україна розповідало, у чому різниця між статусами "учасник бойових дій" та "учасник війни" згідно з українським законодавством. Також розповідали, як отримати статус УБД у випадках, коли відповідні документи відсутні або не підтверджують участь у бойових діях.
Так, для отримання статусу УБД необхідно надати докази безпосередньої участі у бойових діях або виконанні бойових завдань. Якщо такі докази відсутні, рекомендується звернутися до командира військової частини для подання документів на розгляд відповідної комісії. У разі виникнення спірних питань, їх розглядом займається міжвідомча комісія Міністерства у справах ветеранів, яка також може приймати рішення на підставі судових рішень.
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