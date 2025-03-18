Как правильно оформить и получить статус участника боевых действий: разъяснение адвоката

Статус участника боевых действий (УБД) является официальным подтверждением участия военнослужащих, добровольцев и работников правоохранительных органов в защите территориальной целостности Украины. Он дает право на ряд социальных льгот и гарантий.
Как получить статус участника боевых действий в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Алина Ткач.
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", статус участника боевых действий могут получить:
Полный перечень категорий лиц содержится в ст. 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Процесс оформления статуса УБД состоит из двух основных этапов.
Сбор необходимых документов. Основным документом для получения статуса является справка Формы 6, которая содержит информацию о военной службе, личные данные и участие в боевых действиях. Кроме этого, необходимо предоставить:
Подача документов на рассмотрение комиссии. Документы подаются в комиссию через командира воинской части или непосредственно лицом через межведомственную комиссию. Рассмотрение документов занимает до 30 дней, однако возможны задержки из-за бюрократических сложностей или неполноты представленной информации.
Если представление на комиссию не делает командир, военнослужащий может сделать это самостоятельно. В таком случае алгоритм получения статуса УБД начинается с традиционного рапорта на имя командира, по которому военный получает нужную справку и сам пересылает ее в адрес межведомственной комиссии.
Лицам, уволенным с военной службы для получения статуса УБД необходимо обращаться с заявлением (рапортом) в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Работники ТЦК имеют доступ к системе электронного документооборота, поэтому направляют заявление (рапорт) на воинскую часть заявителя. Воинская часть в свою очередь формирует соответствующую справку формы 6 и другие документы, подтверждающие непосредственное участие военного в боевых действиях, и отправляют ее на комиссию, которая принимает решение о предоставлении военнослужащему статуса участника боевых действий.
Лица, получившие статус УБД, имеют право на следующие льготы:
Статус участника УБД закреплен в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Также этот вопрос регулируется другими нормативно-правовыми актами, в частности:
Процедура оформления статуса УБД предусматривает сбор значительного количества документов и взаимодействие с государственными органами. Во избежание трудностей военнослужащим рекомендуется обращаться за юридической помощью к военным адвокатам, которые могут значительно упростить процесс получения статуса.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в чем разница между статусами "участник боевых действий" и "участник войны" согласно украинскому законодательству. Также рассказывали, как получить статус УБД в случаях, когда соответствующие документы отсутствуют или не подтверждают участие в боевых действиях.
Так, для получения статуса УБД необходимо предоставить доказательства непосредственного участия в боевых действиях или выполнении боевых задач. Если такие доказательства отсутствуют, рекомендуется обратиться к командиру воинской части для представления документов на рассмотрение соответствующей комиссии. В случае возникновения спорных вопросов, их рассмотрением занимается межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов, которая также может принимать решения на основании судебных решений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.