Як правильно обрати приватну школу для дитини: поради для батьків

З кожним роком популярність приватної освіти в Україні зростає. За даними Інституту освітньої аналітики, станом на травень 2024 року в Україні функціонує 428 приватних закладів загальної середньої освіти. Батьки все частіше обирають альтернативу державним школам, шукаючи кращу якість освіти, індивідуальний підхід до дитини та комфортні умови навчання.

Однак приватна освіта не завжди гарантує бездоганний навчальний процес. Деякі школи не виконують свої зобов’язання перед учнями та їхніми батьками, що призводить до порушень прав дітей. Освітній омбудсмен отримує численні звернення щодо таких випадків.

У 2024 році було зафіксовано 23 офіційні скарги, 19 з яких надійшли від батьків. Найпоширенішими проблемами стали булінг, несправедливе відрахування учнів, непрозора фінансова політика та відсутність державної ліцензії.

Як обрати приватну школу: ключові аспекти

Якщо ви розглядаєте приватний заклад для своєї дитини, варто звернути увагу на такі аспекти:

Інформаційна відкритість. Офіційний сайт школи має містити ліцензію, статут, освітні програми та інші документи, що підтверджують її легальність.

Наявність ліцензії. Ліцензія дозволяє школі видавати документи державного зразка. Без неї учень не отримає офіційного свідоцтва про освіту.

Договір із закладом. Уважно вивчіть умови договору: зобов’язання сторін, порядок оплати, можливість повернення коштів, а також умови розірвання договору.

Оплата за навчання. У договорі мають бути чітко прописані розміри платежів, періодичність, можливість змінення вартості навчання та повернення коштів.

Порядок зарахування та відрахування. Приватні школи можуть мати конкурсні умови прийому. Також важливо розуміти, за яких обставин дитину можуть відрахувати.

Освітня програма. Школа повинна дотримуватись державних стандартів освіти, навіть якщо має розширену програму.

Форма навчання та режим роботи. Деякі приватні школи пропонують дистанційне навчання. Батькам варто врахувати, чи підходить цей формат їхній дитині.

Приватні школи можуть бути чудовою альтернативою державним закладам, але вибір такого навчального закладу має бути обдуманим. Недотримання стандартів, відсутність ліцензії, непрозора фінансова політика та порушення прав учнів - це ризики, з якими можуть зіткнутися батьки.

Щоб захистити свою дитину, варто ретельно перевіряти інформацію, не покладатися лише на рекламу школи та уважно вивчати умови навчання.