Як правильно обирати банк для розміщення депозиту: на що звернути увагу

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Як обирати банк

Якщо ви хочете розмістити депозит в банку, не ризикуючи втратити свої заощадження, то перше, на що потрібно звернути увагу при виборі фінансової установи, - її надійність.

Надійність – комплексне поняття. Але якщо спрощено, то це означає, що банк завтра не "лусне", а ваші гроші не "розчиняться" в повітрі.

Для перевірки надійності банку можна, наприклад, завітати на вебсайт Національного банку України – в розділ "Банківський нагляд". Тут ви знайдете багато цікавої (дійсно цікавої) і важливої інформації про кожен банк, зокрема, про його ліцензії, структуру власності, оцінку стійкості та платоспроможності. Щоправда, для цього доведеться трохи таки почитати.

Індикатором надійності також є участь банку в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Інформація про те, чи є банк учасником Фонду, як правило публікується на сайті самого банку або на офіційній інтернет-сторінці ФГВФО.

Що дає членство банку в Фонді гарантування? – Все дуже просто: в разі банкрутства фінустанови його вкладники отримують від держави компенсацію 100% сум коштів (разом з нарахованими процентами), розміщених на всіх депозитах в банку. Щоправда, такі умови діють лише протягом війни. Після війни сума потенційних виплат має бути зафіксована на позначці в 600 тисяч гривень. До повномасштабної війни максимальна сума компенсації дорівнювала 200 тис. грн.

Важливий нюанс – вклади в державних банках України традиційно гарантувались на 100% і до війни.

На що ще звернути увагу при виборі банку

Традиційно вважаються більш надійними державні банки, а також "дочки" міжнародних банківських груп. Також надійними вважаються так звані системно важливі банки (їх перелік є на сайті НБУ) через те, що вони "надто великі, щоб впасти". Іншими словами, якщо раптом виникнуть проблеми у цих банків, то держава мала би всіма силами намагатися вберегти їх від банкрутства.

Але це зовсім не означає, що вітчизняні комерційні банки, які не належать до вищезазначених категорій, є ненадійними.

Ще один критерій для оцінки надійності банку – рівень процентних ставок за депозитами. Якщо ці ставки в конкретному банку значно вищі за середні ставки по ринку, і така ситуація триває досить довго, - це може бути ознакою певних проблем з коштами в банку. Іншими словами, якщо банк готовий значно переплачувати за кошти клієнтів, то з грішми у нього, певно, не все гаразд.

Не завжди очевидний, але дуже показовий критерій для вибору банку – публічна репутація і відгуки клієнтів. Ці відгуки можна знайти на профільним форумах в Інтернеті, в соцмережах, або й просто попитати своїх знайомих і колег. Як правило, "диму без вогню не буває".

Що конкретно потрібно вкладнику

Якщо ви вже визначились з переліком надійних банків, з якими потенційно готові мати справу, - залишилось лиш обрати саме те, що вам потрібно. В списку потенційних ваших побажань: розмір ставок за депозитами, умови депозитних програм, наявність і зручність користування онлайн- і мобільним банкінгом, кількість і розташування фізичних відділень банку, розгалуженість банкоматної мережі, зручність і вартість додаткових сервісів, тарифна політика, тощо.

Нагадаємо, у квітні-червні 2024 року майже всі українські банки прогнозують зниження ставок за вкладами домогосподарств і корпорацій.

Станом на 1 березня 2024 року в Україні працювало 63 банки. Серед них з іноземним капіталом – 26, у тому числі зі 100% іноземним капіталом – 19. В лютому 2024-го 15 банків було визначено системно важливими.