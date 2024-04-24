Как правильно выбирать банк для размещения депозита: на что обратить внимание

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Как выбирать банк

Если вы хотите разместить депозит в банке, не рискуя потерять свои сбережения, то первое, на что нужно обратить внимание при выборе финансового учреждения, – его надежность.

Надежность – комплексное понятие. Но если упрощенно, то это означает, что банк завтра не "лопнет", а ваши деньги не "растворятся" в воздухе.

Для проверки надежности банка можно, например, посетить вебсайт Национального банка Украины – в разделе "Банковский надзор". Здесь вы найдете много интересной (действительно интересной) и важной информации о каждом банке, в частности, о его лицензии, структуре собственности, оценке устойчивости и платежеспособности. Правда, для этого придется немного почитать.

Индикатором надежности также является участие банка в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО). Информация о том, является ли банк участником Фонда, как правило, публикуется на сайте самого банка или на официальной интернет-странице ФГВФЛ.

Что дает членство банка в Фонде гарантирования? – Все очень просто: в случае банкротства финучреждения его вкладчики получают от государства компенсацию 100% сумм средств (вместе с начисленными процентами), размещенных на всех депозитах в банке. Правда, такие условия действуют только во время войны. После войны сумма потенциальных выплат должна быть зафиксирована на отметке 600 тысяч гривен. До полномасштабной войны максимальная сумма компенсации равнялась 200 тыс. грн.

Важный нюанс – вклады в государственных банках Украины традиционно гарантировались на 100% и до войны.

На что еще обратить внимание при выборе банка

Традиционно считаются более надежными государственные банки, а также "дочки" международных банковских групп. Также надежными считаются так называемые системно важные банки (их перечень есть на сайте НБУ) из-за того, что они "слишком большие, чтобы упасть". Иными словами, если вдруг возникнут проблемы у этих банков, то государство должно всеми силами пытаться уберечь их от банкротства.

Но это вовсе не означает, что отечественные коммерческие банки, не относящиеся к вышеупомянутым категориям, ненадежны.

Еще один критерий для оценки надежности банка – уровень процентных ставок по депозитам. Если эти ставки в конкретном банке значительно выше средних ставок по рынку, и такая ситуация длится достаточно долго, - это может быть признаком определенных проблем со средствами в банке. Другими словами, если банк готов значительно переплачивать за средства клиентов, то с деньгами у него, вероятно, не все хорошо.

Не всегда очевидный, но очень показательный критерий для выбора банка – публичная репутация и отзывы клиентов. Эти отзывы можно найти на профильных форумах в Интернете, в соцсетях, или просто спросить у своих знакомых и коллег. Как правило, "дыма без огня не бывает".

Что конкретно нужно вкладчику

Если вы уже определились с перечнем надежных банков, с которыми потенциально готовы иметь дело, осталось только выбрать именно то, что вам нужно. В списке потенциальных ваших пожеланий: размер ставок по депозитам, условия депозитных программ, наличие и удобство использования онлайн- и мобильного банкинга, количество и расположение физических отделений банка, разветвленность банкоматной сети, удобство и стоимость дополнительных сервисов, тарифная политика и т.д.

Напомним, в апреле-июне 2024 года почти все украинские банки прогнозируют снижение ставок по вкладам домохозяйств и корпораций.

По состоянию на 1 марта 2024 года в Украине работало 63 банка. Среди них с иностранным капиталом – 26, в том числе со 100% иностранным капиталом – 19. В феврале 2024-го 15 банков были определены системно важными.