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Як правильно і безпечно топити піч: поради, які можуть врятувати життя

Піч треба топити правильно (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Багато українців, які мешкають у приватних будинках, використовують сьогодні для обігріву пічне опалення. Але топити піч треба правильно, щоб не нашкодити собі й оточуючим.

Важливі правила під час використання у побуті цього способу обігріву нагадали у ДСНС, пише РБК-Україна.

Як правильно і безпечно топити піч

Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Очищайте димоходи.

На підлозі перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів.

Не користуйтеся легкозаймистими рідинами для розпалу печей. А також не розміщайте їх безпосередньо перед топковим отвором.

Не сушіть та складайте на печах: одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали.

Не використовуйте вентиляційні та газові канали як димоходи.

Також в жодному разі не користуйтеся відкритим вогнем для освітлення приміщення. Для цієї мети найбільш безпечно та ефективно застосовувати електричні ліхтарі.

Не залишайте без нагляду печі, що топляться, та не доручайте нагляд за ними дітям.

Раніше поліцейські звернулися до українських водіїв через відключення електроенергії.

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