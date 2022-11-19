Как правильно и безопасно топить печь: советы, которые могут спасти жизнь

Как правильно и безопасно топить печь

Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.

На полу перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.

Не пользуйтесь легковоспламеняющимися жидкостями для разжигания печей. А также не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.

Не сушите и не складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.

Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Также ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели наиболее безопасно и эффективно использовать электрические фонари.

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям.