Як працюють спільні оборонні підприємства України та Європи: деталі від Мінстратегпрому

Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві стратегічних галузей промисловості.

Як зазначили у відомстві, спільні підприємства вже починають працювати як ремонтні хаби, але це поки що перший етап. Потім вони займуться виробництвом готових озброєнь.

Також українські виробники отримують доступ до технологій компаній-партнерів. Це посилює зв'язки між українською та європейською оборонними галузями промисловості, а також між українськими виробниками та урядами країн-партнерів.

"Після нашої перемоги Україна матиме потужний ОПК із великим обсягом виробництва - відповідно, їм потрібні будуть покупці. Зараз налагоджуються необхідні партнерські зв'язки. Партнери звикають купувати українське озброєння, перевірене на реальному полі бою і модифіковане відповідно до його вимог", - звернули увагу в міністерстві.

Також країни-партнери виявляють інтерес до приватних оборонних українських підприємств.

"Приватні виробники є лідерами на ринку безпілотників, РЕБ, бронеавтомобілів тощо. Вони масштабуються, запускають нові виробничі лінії та освоюють нові компетенції", - сказали РБК-Україна в "Українській бронетехніці".