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Як працюють спільні оборонні підприємства України та Європи: деталі від Мінстратегпрому

Київ, Середа 05 березня 2025 15:49
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Як працюють спільні оборонні підприємства України та Європи: деталі від Мінстратегпрому Ілюстративне фото: Україна та Європа створюють спільні оборонні підприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві стратегічних галузей промисловості.

Як зазначили у відомстві, спільні підприємства вже починають працювати як ремонтні хаби, але це поки що перший етап. Потім вони займуться виробництвом готових озброєнь.

Також українські виробники отримують доступ до технологій компаній-партнерів. Це посилює зв'язки між українською та європейською оборонними галузями промисловості, а також між українськими виробниками та урядами країн-партнерів.

"Після нашої перемоги Україна матиме потужний ОПК із великим обсягом виробництва - відповідно, їм потрібні будуть покупці. Зараз налагоджуються необхідні партнерські зв'язки. Партнери звикають купувати українське озброєння, перевірене на реальному полі бою і модифіковане відповідно до його вимог", - звернули увагу в міністерстві.

Також країни-партнери виявляють інтерес до приватних оборонних українських підприємств.

"Приватні виробники є лідерами на ринку безпілотників, РЕБ, бронеавтомобілів тощо. Вони масштабуються, запускають нові виробничі лінії та освоюють нові компетенції", - сказали РБК-Україна в "Українській бронетехніці".

Нагадаємо, 2023 року Україна і німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Таке підприємство займається обслуговуванням техніки, яку Україні передають західні союзники.

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