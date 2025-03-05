ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как работают совместные оборонные предприятия Украины и Европы: детали от Минстратегпрома

Киев, Среда 05 марта 2025 15:49
UA EN RU
Как работают совместные оборонные предприятия Украины и Европы: детали от Минстратегпрома Иллюстративное фото: Украина и Европа создают совместные оборонные предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Украина и Европа уже создают совместные оборонные предприятия. Сейчас лидером в этом направлении является Германия.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве стратегических отраслей промышленности.

Как отметили в ведомстве, совместные предприятия уже начинают работать как ремонтные хабы, но это пока первый этап. Потом они займутся производством готовых вооружений.

Также украинские производители получают доступ к технологиям компаний-партнеров. Это усиливает связи между украинской и европейской оборонными отраслями промышленности, а также между украинскими производителями и правительствами стран-партнеров.

"После нашей победы у Украины будет мощный ОПК с большим объемом производства - соответственно, им нужны будут покупатели. Сейчас налаживаются необходимые партнерские связи. Партнеры привыкают покупать украинское вооружение, проверенное на реальном поле боя и модифицированное в соответствии с его требованиями", - обратили внимание в министерстве.

Также страны-партнеры проявляют интерес к частным оборонным украинским предприятиям.

"Частные производители являются лидерами на рынке беспилотников, РЭБ, бронеавтомобилей и т.д. Они масштабируются, запускают новые производственные линии и осваивают новые компетенции", - сказали РБК-Украина в "Украинской бронетехнике".

Напомним, в 2023 году Украина и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Такое предприятие занимается обслуживанием техники, которую Украине передают западные союзники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПК Помощь Украине
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины