Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта": графіки на Новий рік та Різдво
Фото: "Нова пошта" та "Укрпошта" оприлюднила графіки на Новий рік та Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Найбільші поштові оператори України, "Нова пошта" "Укрпошта", змінять графіки роботи на Різдво та Новий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти компаній.
"Нова пошта" оприлюднила наступний графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят:
- 25 та 26 грудня - відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
- 31 грудня - відділення мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.
- 1 січня - вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
- 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
"Укрпошта" повідомила, що 1 січня працюватимуть 20 чергових відділень по Україні. Більшість з них закриються о 15:00. У Києві на Новий рік працюватимуть чотири відділення:
- 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
- 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
- 03505 ДКД Київ просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00 без перерви
- 02505 ДКД ТПС вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерви.
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