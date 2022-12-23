Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество

Крупнейшие почтовые операторы Украины "Новая почта" "Укрпочта" изменят графики работы на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты компаний.

"Новая почта" обнародовала следующий график работы отделений и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников:

25 и 26 декабря - отделения будут работать по своему обычному графику.

31 декабря - отделения сети откроются часом раньше и будут работать по графику субботы.

1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако предварительно загруженные посылки можно получить.

7 января - отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

" Укрпочта " сообщила, что 1 января будут работать 20 дежурных отделений по Украине. Большинство из них закроются в 15.00. В Киеве на Новый год будут работать четыре отделения: