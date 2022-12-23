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Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 08:54
Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество Фото: "Новая почта" и "Укрпочта" обнародовала графики на Новый год и Рождество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшие почтовые операторы Украины "Новая почта" "Укрпочта" изменят графики работы на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты компаний.

"Новая почта" обнародовала следующий график работы отделений и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников:

  • 25 и 26 декабря - отделения будут работать по своему обычному графику.
  • 31 декабря - отделения сети откроются часом раньше и будут работать по графику субботы.
  • 1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако предварительно загруженные посылки можно получить.
  • 7 января - отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

" Укрпочта " сообщила, что 1 января будут работать 20 дежурных отделений по Украине. Большинство из них закроются в 15.00. В Киеве на Новый год будут работать четыре отделения:

  • 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
  • 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
  • 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
  • 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.

Напомним, Национальный банк Украины определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.

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