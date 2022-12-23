Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта": графики на Новый год и Рождество
Фото: "Новая почта" и "Укрпочта" обнародовала графики на Новый год и Рождество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Крупнейшие почтовые операторы Украины "Новая почта" "Укрпочта" изменят графики работы на Рождество и Новый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты компаний.
"Новая почта" обнародовала следующий график работы отделений и курьерской доставки во время новогодне-рождественских праздников:
- 25 и 26 декабря - отделения будут работать по своему обычному графику.
- 31 декабря - отделения сети откроются часом раньше и будут работать по графику субботы.
- 1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако предварительно загруженные посылки можно получить.
- 7 января - отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.
" Укрпочта " сообщила, что 1 января будут работать 20 дежурных отделений по Украине. Большинство из них закроются в 15.00. В Киеве на Новый год будут работать четыре отделения:
- 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
- 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
- 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
- 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.
Напомним, Национальный банк Украины определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2022 и в начале 2023 года.