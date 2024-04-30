UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ

Фото: Банки України працюватимуть на травневі свята, на Великдень буде вихідний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку травня в Україні відзначають одразу три свята. Однак через війну додаткових вихідних не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", - йдеться в повідомленні.

Водночас система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - пояснили в НБУ.

Свята в травні

Нагадаємо, у середу, 1 травня, в Україні відзначають День праці, у неділю, 5 травня, - Великдень. Крім того у середу, 8 квітня, - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Великдень є одним з найбільш популярних свят. У якості улюбленого його назвали 68% українців. День праці святкують 4% українців, День пам’яті та перемоги - 11%.

Читайте РБК-Україна в Google News
СвятаПасхаНаціональний банк України