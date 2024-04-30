Как банки будут работать на Пасху и майские праздники: график НБУ

Как отметили в НБУ, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

"Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы", - говорится в сообщении.

В то же время система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже больше года работает в режиме 24/7/365.

"Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", - пояснили в НБУ.

Праздники в мае

Напомним, в среду, 1 мая, в Украине отмечают День труда, в воскресенье, 5 мая, - Пасха. Кроме того, в среду, 8 апреля, - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Пасха является одним из самых популярных праздников. В качестве любимого его назвали 68% украинцев. День труда празднуют 4% украинцев, День памяти и победы - 11%.