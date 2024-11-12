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Як працюватиме новий механізм переведення військових через "Армія+": пояснення Міноборони

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 18:49
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Як працюватиме новий механізм переведення військових через "Армія+": пояснення Міноборони Ілюстративне фото: у "Армія+" з'явиться новий механізм переведення військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні незабаром почне працювати новий механізм переведення військових між частинами. Таку функцію додадуть у застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

Вона нагадала, що український уряд ухвалив постанову, яка дозволить оформити електронний рапорт на переведення онлайн.

З документів будуть необхідні:

  • копія військового квитка чи посвідчення офіцера;
  • рекомендаційний лист від бригади, до якої планується переведення;
  • за наявності медичних показань необхідний висновок ВЛК.

При цьому для солдатів рядового та сержантського складу тепер не знадобиться погодження командира, якщо вони не перебувають на посадах офіцерського складу.

"Заявки опрацьовуватимуться швидко. За відсутності підстав для відмови процес від подання рапорту до підписання наказу займатиме менше тижня", - зазначила Черногоренко.

За її словами, контролюватиме дотримання процедури система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. Якщо будуть виявлені порушення - рапорт розглянуть повторно протягом 24 годин.

При цьому список бойових частин, куди можливе переведення, формуватиме та оновлюватиме Генштаб ЗСУ.

Заступник міністра оборони зазначила, що такий механізм дозволить військовим переводитися:

  • з тилових частин у бойові чи тилові;
  • з бойових частин до бойових;
  • з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не обіймає у своїй бригаді посаду відповідно до висновку ВЛК.

Переведення можливе не частіше ніж один раз на рік і лише після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Переведення військових через "Армія+"

Нагадаємо, про рішення уряду запровадити новий механізм переведення військових між частинами раніше розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що така необхідність виникла внаслідок контакту чиновників із громадянським суспільством.

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