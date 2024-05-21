Як працює Apple CarPlay: ТОП-5 корисних додатків для кожного водія

Здається, ще кілька років тому автовиробники наввипередки звітували перед споживачами про адаптацію штатних мультимедійних пристроїв до роботи з смартфонами на базі Android та Apple. А сьогодні більшість нових автомобілів за умовчанням мають в мультимедіа базову програму Apple CarPlay.

Що таке Apple CarPlay

Отже, Apple CarPlay – додаток компанії Apple, через який можна підключити iPhone до автомобіля на умовах, так би мовити, повної взаємної інтеграції. Зокрема, з керуванням смартфоном з автомобільних органів управління або навпаки, з використанням смартфонного голосового керування Siri. Тобто, грубо кажучи, так, що айфон стає немов частиною штатного автомобільного мультимедіа, встановленого виробником на торпедо.

Певно, не варто пояснювати, що наявність в автомобілі Apple CarPlay – це не тільки додаткові розважальні функції, які до речі, у порівнянні з власне смартфоном можуть бути штучно обмежені. В яблучному арсеналі є чимало можливостей, реально корисних для водія та для будь-якого мандрівника взагалі, у тому числі і з точки зору покращення безпеки руху та економії коштів.

Чимала частина власників iPhone та іPad, користуючись ними у пішохідному режимі, і гадки не має про користь деяких додатків з автомобільної точки зору. На такий випадок пропонуємо нашу добірку Apple-додатків, ефективних при використанні їх в машині.

Google Карти

Справді, це перше що приходить на згадку, і недаремно. Адже гуглівські карти – це давно вже не просто картографія, заразом це справжня енциклопедія об’єктів найрізноманітнішого призначення: транспортна інфраструктура, пам’ятки культури, музеї, держустанови, заклади торгівлі, автосервіс, аптеки, стадіони, ресторани… І все це – на території понад двох сотень країн і з можливістю прокласти маршрут до них в один-два кліки. Причому – в режимі реального часу, з урахуванням дорожнього трафіку і з можливістю попереднього перегляду вулиць та потрібних локацій. Важливо, що Google Карти мають режим роботи Офлайн, для пошуку та навігації без підключення до Інтернету.

Waze

Ще одна навігаційна програма, яка, проте, має свою родзинку – вона більше відкрита до реальної обстановки на шляхах. Це тямущий помічник водія, який дає актуальну на даний момент картину на дорогах попереду і навколо – пробки, камери, радари, патрулі, ДТП, місця ремонтів, заправки з низькими цінами та інше. Ще одна практична відмінність додатку у тому, що він добре малює альтернативні маршрути, коли доводиться шукати об’їзд заторів чи інший небажаних перешкод. Певною мірою додаток Waze можна вважати соціальною мережею, адже участь у ньому фактично беруть самі користувачі.

PlugShare

Інструмент, край необхідний для власника електромобіля, особливо, якщо батарейна машина – його єдиний транспорт і він їздить ним не тільки з дому на роботу. PlugShare дає користувачеві інформацію про розташування зарядних станцій для електромобілів, деякі їхні особливості та про їхній статус на даний момент. Корисно, що попутно додаток відображає об’єкти навколо зарядки, які можуть зацікавити власника на час простою машини біля розетки: магазини, парки, ресторани, розважальні центри тощо. Зареєстрований користувач може брати участь у наповненні додатку корисною інформацією.

Apple Podcasts

Стандартний “еплівський” додаток для прослуховування підкастів стане вашим попутником у далеких і коротких поїздках.

Керувати аудіороликами за допомогою цієї програми зручно, а головне – безпечно. Наприклад, на випадок, якщо ви не дочули щось або випадково пропустили частину фрази, передбачена кнопка перемотування на фіксовану кількість секунд назад, а також і вперед. І всі ці керівні функції, зрозуміло, будуть доступні у тому числі і з голосовим управлінням через посередництво Siri – щоб не відривати погляд від дороги, а руки – від керма.

YouTube Music

Фонотека на більш як 70 мільйонів офіційних треків стане доступною у зручному форматі, з можливістю налаштування (автоматичного чи в ручному режимі) під ваші смаки: готові та сформовані плейлисти, пошук за кількома алгоритмами, режим караоке, відображення актуальності композиції згідно діючих чартів. Щоправда, для повноцінної реалізації цього додатку доведеться передплатити преміальний акаунт на Ютубі.

Якщо коротко

Якщо автомобільна мультимедійна "голова" дозволяє, ми б дуже радили використовувати додатки для роботи з Apple-пристроями в машині. В першу чергу тому, що всі продукти для Apple CarPlay створені з урахуванням безпеки руху. Ну і той факт, що досконалі додатки допомагають використовувати автомобіль і розпоряджатися власним часом з максимальною ефективністю, теж не варто скидати з рахунку.