Как работает Apple CarPlay: ТОП-5 полезных приложений для каждого водителя

Кажется, еще несколько лет назад автопроизводители наперегонки отчитывались перед потребителями об адаптации штатных мультимедийных устройств к работе со смартфонами на базе Android и Apple. Сегодня большинство новых автомобилей по умолчанию имеют в мультимедиа базовую программу Apple CarPlay.

Что такое Apple CarPlay

Итак, Apple CarPlay – приложение компании Apple, через которое можно подключить iPhone и родственные девайсы к автомобилю на условиях, так сказать, полной взаимной интеграции. В частности, с управлением смартфоном с автомобильных органов управления или наоборот, с использованием смартфонного голосового управления Siri. То есть, грубо говоря, так, что айфон становится как бы частью штатного автомобильного мультимедиа, установленного производителем на торпедо.

Наверное, не стоит объяснять, что наличие в автомобиле Apple CarPlay – это не только дополнительные развлекательные функции, которые, кстати, по сравнению с собственно смартфоном могут быть искусственно ограничены. В яблочном арсенале есть много возможностей, реально полезных для водителя и любого путешественника вообще, в том числе и с точки зрения улучшения безопасности движения и экономии средств.

Немалая часть владельцев iPhone и iPad, пользуясь ими в пешеходном режиме, и не догадывается о пользе некоторых приложений с автомобильной точки зрения. На такой случай предлагаем нашу подборку Apple-приложений, эффективных при использовании их в машине.

Google Карты

Действительно, это первое, что приходит на память, и не зря. Ведь гугловские карты – это давно уже не просто картография, заодно это и настоящая энциклопедия объектов самого разного назначения: транспортная инфраструктура, памятники культуры, музеи, госучреждения, торговые заведения, автосервис, аптеки, стадионы, рестораны… И все это – на территории более чем двух сотен стран и с возможностью проложить маршрут к ним в один-два клика. Причем в режиме реального времени, с учетом дорожного трафика и с возможностью предварительного просмотра улиц и нужных локаций. Важно, что Google Карты имеют режим работы офлайн, для поиска и навигации без подключения к Интернету.

Waze

Еще одна навигационная программа, которая, однако, имеет свою изюминку – она больше открыта реальной обстановке на дорогах. Это толковый помощник водителя, дающий актуальную на сейчас картину на дорогах впереди и вокруг – пробки, камеры, радары, патрули, ДТП, места ремонтов, заправки с низкими ценами и прочее. Еще одно практическое отличие этого приложения в том, что он хорошо рисует альтернативные маршруты, когда приходится искать объезд пробок или иных нежелательных препятствий. В какой-то степени приложение Waze можно считать социальной сетью, ведь участие в нем фактически принимают сами пользователи.

PlugShare

Инструмент, крайне необходимый для владельца электромобиля, особенно, если батарейная машина – его единственный транспорт и он ездит на нем не только из дому на работу. PlugShare дает пользователю информацию о расположении зарядных станций для электромобилей, некоторые их особенности и их статус на данный момент. Полезно, что попутно приложение отображает объекты вокруг зарядки, которые могут заинтересовать владельца на время простоя машины возле розетки: магазины, парки, рестораны, развлекательные центры и т.п. Зарегистрированный пользователь может участвовать в наполнении приложения полезной информацией.

Apple Podcasts

Стандартное "эпловское" приложение для прослушивания подкастов станет вашим попутчиком в дальних и коротких поездках. Управлять аудиороликами с помощью этого приложения удобно, а главное – безопасно. Например, на случай, если вы не услышали что-либо или случайно пропустили часть фразы, предусмотрена кнопка перемотки на фиксированное количество секунд назад, а также вперед. И все эти руководящие функции, разумеется, будут доступны в том числе и с голосовым управлением через посредство Siri – чтобы не отрывать взгляд от дороги, а руки – от руля.

YouTube Music

Фонотека на более чем 70 миллионов официальных треков станет доступна в удобном формате, с возможностью настройки (автоматической или в ручном режиме) под ваши вкусы: готовые и сформированные плейлисты, поиск по нескольким алгоритмам, режим караоке, отображение актуальности композиции согласно действующим чартам. Правда, для полноценной реализации этого приложения придется подписаться на премиальный аккаунт на Ютубе.

Если коротко

Если автомобильная мультимедийная “голова” позволяет, мы бы очень советовали использовать приложения для роботы с Apple-устройствами в машине. В первую очередь потому, что все продукты Apple CarPlay созданы с учетом безопасности движения. Да и тот факт, что совершенные приложения помогают использовать автомобиль и распоряжаться своим временем с максимальной эффективностью, тоже не стоит сбрасывать со счетов.