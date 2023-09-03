Як поводитися, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці: головні правила

Ракетні удари та артилерійські обстріли - одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.

Правило 1. Негайно лягайте на землю.

Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.



Правило 2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.

Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.



Правило 3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.



Що може стати ідеальним укриттям?

• підвал;

• бомбосховище;

• воронки від попередніх снарядів;

• канави та траншеї.



Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.