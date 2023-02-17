Як поводитися, якщо обстріл або ракетний удар застав на вулиці: покрокова інструкція

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Правило 1. Негайно лягайте на землю.
Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.
Правило 2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.
Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.
Правило 3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.
Що можна назвати ідеальним укриттям?
• підвал;
• бомбосховище;
• воронки від попередніх снарядів;
• канави і траншеї.
Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.
Як повідомлялося, у четвер, 16 лютого, в Херсоні російський снаряд убив жінку, яка під час обстрілу йшла вулицею міста.
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