Как себя вести, если обстрел или ракетный удар застал на улице: пошаговая инструкция

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали на открытой местности, нужно соблюдать несколько правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Что делать, если оказались на улице во время обстрела
Правило 1. Немедленно ложитесь на землю.
Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.
Правило 2. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.
Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.
Правило 3. Считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.
Что можно назвать идеальным укрытием?
• подвал;
• бомбоубежище;
• воронки от предыдущих снарядов;
• канавы и траншеи.
Важно! Не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.
Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, в Херсоне российский снаряд убил женщину, которая во время обстрела шла по улице города.
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