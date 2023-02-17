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Як поводитися, якщо обстріл або ракетний удар застав на вулиці: покрокова інструкція

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Україна, П'ятниця 17 лютого 2023 11:37
Як поводитися, якщо обстріл або ракетний удар застав на вулиці: покрокова інструкція Фото: як поводитися, якщо обстріл або ракетний удар застав на вулиці (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Що робити, якщо опинились на вулиці під час обстрілу

Правило 1. Негайно лягайте на землю.
Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.

Правило 2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.
Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.

Правило 3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.

Що можна назвати ідеальним укриттям?

• підвал;
• бомбосховище;
• воронки від попередніх снарядів;
• канави і траншеї.

Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.

Як повідомлялося, у четвер, 16 лютого, в Херсоні російський снаряд убив жінку, яка під час обстрілу йшла вулицею міста.

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