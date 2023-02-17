Как себя вести, если обстрел или ракетный удар застал на улице: пошаговая инструкция

Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали на открытой местности, нужно соблюдать несколько правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Что делать, если оказались на улице во время обстрела

Правило 1. Немедленно ложитесь на землю.

Ложиться нужно туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление.

Правило 2. Закрывайте ладонями уши и открывайте рот.

Такие манипуляции смогут спасти вас от контузии и уберечь от баротравмы.

Правило 3. Считайте секунды от залпа до падения снаряда и начинайте бежать в укрытие сразу после прилета.

Что можно назвать идеальным укрытием?

• подвал;

• бомбоубежище;

• воронки от предыдущих снарядов;

• канавы и траншеи.

Важно! Не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и представителей аварийно-спасательной службы.

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, в Херсоне российский снаряд убил женщину, которая во время обстрела шла по улице города.