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Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог": інструкція

Неділя 26 листопада 2023 08:20
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Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог": інструкція Фото: Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни російські терористи надійно ховають міни, у зв'язку з чим на деокупованих територіях зберігається висока небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Сьогодні Україна, внаслідок війни з Росією, є однією з найбільш замінованих країн.

Найчастіше на деокупованих територіях трапляються протипіхотні міни, гранати, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни. Зокрема вони можуть "ховатись" в:

  • у місцях активних бойових дій, ракетних чи артилерійських обстрілів;
  • на залишених військових позиціях та в закинутих будівлях;
  • у порожніх ящиках, упаковках від мін;
  • замасковані в побутових речах;
  • поряд із частинами інших боєприпасів.

Що робити після виявлення підозрілого предмета:

  • не чіпайте й не рухайтесь;
  • поверніться назад тим самим шляхом й попередьте людей поруч;
  • повідомте про "знахідку" в чатботі з головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням;
  • авторизуйтесь;
  • виберіть розділ "Вибухонебезпечні та підозрілі предмети";
  • надішліть геолокацію, де розташований предмет.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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