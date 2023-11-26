Как сообщить о взрывоопасных предметах в "єВорог": инструкция
Во время войны российские террористы надежно прячут мины, в связи с чем на деоккупированных территориях сохраняется высокая опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Сегодня Украина, в результате войны с Россией, является одной из самых заминированных стран.
Чаще всего на деоккупированных территориях встречаются противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины. В частности они могут "прятаться" в:
- в местах активных боевых действий, ракетных или артиллерийских обстрелов;
- на оставленных военных позициях и в заброшенных зданиях;
- в пустых ящиках, упаковках от мин;
- замаскированные в бытовых вещах;
- рядом с частями других боеприпасов.
Что делать после обнаружения подозрительного предмета:
- не трогайте и не двигайтесь;
- вернитесь обратно тем же путем и предупредите людей рядом;
- сообщите о "находке" в чатботе с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке;
- авторизуйтесь;
- выберите раздел "Взрывоопасные и подозрительные предметы";
- отправьте геолокацию, где расположен предмет.
Минная опасность
Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять любые подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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