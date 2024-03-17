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Як повернути відключене за борги світло: інструкція від Yasno

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо компанія-постачальник вимкнула світло через борги, то для його відновлення не потрібно відвідувати офіс для його відновлення. Усі кроки можна здійснити онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.

Перший крок до відновлення світла в оселі повна сплата боргу. Внести кошти можна через особистий кабінет на сайті компанії, у застосунку, в чатботі у Telegram або Viber. Також можна скористатися іншими платіжними сервісами, які доступні споживачеві.

Квитанцію про оплату потрібно зберегти й надіслати:

  • у чатботі одного з вищеперерахованих месенджерів;
  • на пошту dp@yasno.com.ua (якщо ви мешкаєте у Дніпропетровському регіоні) або на kyiv@yasno.com.ua (для киян);
  • в особисті повідомлення на сторінці компанії у Facebook.

Разом із квитанцією потрібно надіслати роздруковану, заповнену та сфотографовану (або скановану) заяву. Завантажити заяву можна тут: bit.ly/guide_recovery

У повідомленні слід вказати контактний номер телефону та електронну адресу.

"Після цього вам надійде окремий рахунок за послуги оператора системи розподілу з відключення та підключення. Оплатіть його та відправте квитанцію за тією ж електронною адресою, з якої ви отримали лист", - зазначили у компанії.

Світло повернуть протягом трьох-пʼяти днів.

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