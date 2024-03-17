RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вернуть отключенный за долги свет: инструкция от Yasno

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если компания-поставщик выключила свет из-за долгов, то для его восстановления не нужно посещать офис для его восстановления. Все шаги можно осуществить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

Первый шаг к восстановлению света в доме полная оплата долга. Внести средства можно через личный кабинет на сайте компании, в приложении, в чатботе в Telegram или Viber. Также можно воспользоваться другими платежными сервисами, которые доступны потребителю.

Квитанцию об оплате нужно сохранить и отправить:

  • в чатботе одного из вышеперечисленных мессенджеров;
  • на почту dp@yasno.com.ua (если вы живете в Днепропетровском регионе) или на kyiv@yasno.com.ua (для киевлян);
  • в личные сообщения на странице компании в Facebook.

Вместе с квитанцией нужно прислать распечатанное, заполненное и сфотографированное (или сканированное) заявление. Скачать заявление можно здесь: bit.ly/guide_recovery

В сообщении следует указать контактный номер телефона и электронный адрес.

"После этого вам поступит отдельный счет за услуги оператора системы распределения по отключению и подключению. Оплатите его и отправьте квитанцию по тому же электронному адресу, с которого вы получили письмо", - отметили в компании.

Свет вернут в течение трех-пяти дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖКХYASNO