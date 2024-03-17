Как вернуть отключенный за долги свет: инструкция от Yasno

Если компания-поставщик выключила свет из-за долгов, то для его восстановления не нужно посещать офис для его восстановления. Все шаги можно осуществить онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.
Первый шаг к восстановлению света в доме полная оплата долга. Внести средства можно через личный кабинет на сайте компании, в приложении, в чатботе в Telegram или Viber. Также можно воспользоваться другими платежными сервисами, которые доступны потребителю.
Квитанцию об оплате нужно сохранить и отправить:
Вместе с квитанцией нужно прислать распечатанное, заполненное и сфотографированное (или сканированное) заявление. Скачать заявление можно здесь: bit.ly/guide_recovery
В сообщении следует указать контактный номер телефона и электронный адрес.
"После этого вам поступит отдельный счет за услуги оператора системы распределения по отключению и подключению. Оплатите его и отправьте квитанцию по тому же электронному адресу, с которого вы получили письмо", - отметили в компании.
Свет вернут в течение трех-пяти дней.
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