Як повернути або обміняти товар під час свят: правила для споживачів

У період різдвяно-новорічних свят українці часто стикаються з тим, що придбані в магазині подарунки, вдома виявляються невідповідними за розміром чи кольором. У такому разі товар можна обміняти чи повернути продавцю протягом 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Підготовка до Різдва та Нового року вимагає чимало покупок, тому обмін чи повернення неякісного товару у цей період є особливо важливим. Згідно із законом України "Про захист прав споживачів", покупець має право повернути товар протягом 14 днів з моменту придбання. Навіть, якщо він був без дефектів і просто не сподобався замовнику.

Проте, законодавство України також передбачає перелік товарів, які не підлягають обміну та поверненню, у разі належної якості. До нього відносяться: продовольчі товари, предмети гігієни, косметика та парфуми. А також, текстиль, спідня білизна, шкарпетки, ліки, друкована продукція та інше.

Як повернути/обміняти товар

Якщо товар не підійшов вам за розміром, кольором чи іншими характеристиками, ви можете його повернути. Важливо, щоб він залишився в оригінальному вигляді: невикористаний, без пошкоджень, зі збереженими пломбами, етикетками та упаковкою. Щоб повернути товар, вам необхідно надати супровідні документи: товарний чек або касовий документ.

Якщо товар виявився неналежної якості чи має дефекти, ви маєте право повернути його, обміняти або вимагати ремонту. У такому разі, термін повернення товару не обмежується 14 днями.

Правила щодо обміну та повернення

Зв'яжіться з продавцем, у якого був придбаний товар. Подайте усну чи письмову заяву на повернення. У письмовій заяві зазначте причину повернення та вимоги: обмін товару, повернення коштів тощо. Надайте чек або інший документ, що підтверджує покупку.

Кошти за повернення товару, продавець зобов'язаний віддати протягом семи днів з моменту подання заяви. Зокрема, при дотриманні всіх умов.

Однак, якщо продавець відмовляється виконувати вимоги, ви можете звернутися до головного управління Держпродспоживслужби. Телефон гарячої лінії ГУ в сфері захисту прав споживачів: +380444869585.