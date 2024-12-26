Как вернуть или обменять товар во время праздников: правила для потребителей
В период рождественско-новогодних праздников украинцы часто сталкиваются с тем, что приобретенные в магазине подарки, дома оказываются неподходящими по размеру или цвету. В таком случае товар можно обменять или вернуть продавцу в течение 14 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Подготовка к Рождеству и Новому году требует немало покупок, поэтому обмен или возврат некачественного товара в этот период особенно важен. Согласно закону Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право вернуть товар в течение 14 дней с момента приобретения. Даже если он был без дефектов и просто не понравился заказчику.
Однако, законодательство Украины также предусматривает перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату, в случае надлежащего качества. К нему относятся: продовольственные товары, предметы гигиены, косметика и духи. А также, текстиль, нижнее белье, носки, лекарства, печатная продукция и прочее.
Как вернуть/обменять товар
Если товар не подошел вам по размеру, цвету или другим характеристикам, вы можете его вернуть. Важно, чтобы он остался в оригинальном виде: неиспользованный, без повреждений, с сохраненными пломбами, этикетками и упаковкой. Чтобы вернуть товар, вам необходимо предоставить сопроводительные документы: товарный чек или кассовый документ.
Если товар оказался ненадлежащего качества или имеет дефекты, вы имеете право вернуть его, обменять или потребовать ремонта. В таком случае, срок возврата товара не ограничивается 14 днями.
Правила по обмену и возврату
- Свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен товар.
- Подайте устное или письменное заявление на возврат. В письменном заявлении укажите причину возврата и требования: обмен товара, возврат средств и тому подобное.
- Предоставьте чек или другой документ, подтверждающий покупку.
Средства за возврат товара, продавец обязан отдать в течение семи дней с момента подачи заявления. В частности, при соблюдении всех условий.
Однако, если продавец отказывается выполнять требования, вы можете обратиться в главное управление Госпродпотребслужбы. Телефон горячей линии ГУ в сфере защиты прав потребителей: +380444869585.
Ранее мы писали, что Кабмин изменил список товаров, которые не подлежат обмену и возврату. В перечень входят: пищевые продукты, лекарственные средства и средства личной гигиены. А также товары, нарезанные или раскроенные по размеру, определенному потребителем.