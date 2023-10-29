Як не потрапити в шахрайську схему: пояснення поліції

Сумська ОВА розповіла українцям, які найпоширеніші схеми досі діють в Україні. Та пояснила, як саме реагувати в тій чи іншій ситуації.

Виграші "призів"

Телефонують і кажуть, що ви виграли "приз"? Це можуть бути шахраї!

Що робити?

Згадайте, чи брали ви участь в акціях, чи конкурсах. Не перераховуйте гроші незнайомцям. Повідомте про подію правоохоронцям скориставшись номером 102.

"Ваш родич у біді"

Телефонують та повідомляють, що "близька людина" у біді? Це можуть бути шахраї!

Що робити?

Покладіть слухавку. Перевірте, де ваш родич. Повідомте про подію в поліцію за номером 102.

"Соціальні виплати під час війни"

"Благодійний фонд" обіцяє фінансову допомогу та просить особисті дані? Не поспішайте радіти - це можуть бути шахраї!

Не дайте себе ошукати!

Що робити?

Покладіть слухавку. Зверніться до своїх родичів або представників влади і перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати. Повідомте про подію правоохоронцям за номером 102.

Продаж дешевих товарів "3 рук в руки"

Незнайомі люди прийшли та пропонують купити дешеві товари? Пам'ятайте: "безкоштовний сир - тільки в мишоловці".

Що робити?

Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: Не пускайте незнайомців додому. Це можуть бути шахраї!

Повідомте про подію в поліцію за номером 102.

"Грошова реформа"

До вас приходять незнайомці й кажуть, що у зв'язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові?

Знайте: це - 100% шахраї!

Що робити?

Не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку. Розкажіть про візит родичам. Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте. Повідомте про подію правоохоронцям за номером 102.

"Дзвінки від імені представників банків"

Просять надати пін-код банківської картки і кажуть про її "блокування"? Припиніть розмову - це шахраї!

Що робити?

Покладіть слухавку. Повідомте про подію правоохоронців за номером 102.

Раніше ми повідомляли, що українців обдурюють шахраї, які називаються "військовими".

Також ми писали, що 60-річна українка перерахувала 2 мільйони "другу" з сайту знайомств.

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