Как не попасть в мошенническую схему: объяснение полиции

Сумская ОВА рассказала украинцам, какие наиболее распространенные схемы до сих пор действуют в Украине. Но объяснила, как именно реагировать в той или иной ситуации.

Выигрыши "призов"

Звонят и говорят, что вы выиграли "приз"? Это могут быть мошенники!

Что делать?

Вспомните, участвовали ли вы в акциях или конкурсах. Не перечисляйте деньги незнакомцам. Сообщите о происшествии правоохранителям воспользовавшись номером 102.

"Ваш родственник в беде"

Звонят и сообщают, что "близкий человек" в беде? Это могут быть мошенники!

Что делать?

Положите трубку. Проверьте, где ваш родственник. Сообщите о происшествии в полицию по номеру 102.

"Социальные выплаты во время войны"

"Благотворительный фонд" обещает финансовую помощь и просит личные данные? Не спешите радоваться - это могут быть мошенники!

Не дайте себя обмануть!

Что делать?

Положите трубку. Обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты. Сообщите о происшествии правоохранителям по номеру 102.

Продажа дешевых товаров "3 рук в руки"

Незнакомые люди пришли и предлагают купить дешевые товары? Помните: "бесплатный сыр – только в мышеловке".

Что делать?

Включите в разговор соседей или позвоните родственникам: Не пускайте незнакомцев домой. Это могут быть мошенники!

Сообщите о случившемся в полицию по номеру 102.

"Денежная реформа"

К вам приходят незнакомцы и говорят, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры новыми?

Знайте: это – 100% мошенники!

Что делать?

Не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом. Расскажите о посещении родственникам. Всегда советуйтесь с теми, кому доверяете. Сообщите о происшествии правоохранителям по номеру 102.

"Звонки от имени представителей банков"

Просят предоставить пин-код банковской карты и говорят о ее "блокировке"? Прекратите разговор – это мошенники!

Что делать?

Положите трубку. Сообщите о случившемся правоохранителям по номеру 102.

Ранее мы сообщали, что украинцев обманывают мошенники, которые называются "военными".

Также мы писали, что 60-летняя украинка перечислила 2 миллиона "другу" с сайта знакомств.

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