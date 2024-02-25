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Як не потрапити на "гачок" шахраїв: поради від Мінсоцполітики

Неділя 25 лютого 2024 08:30
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Як не потрапити на "гачок" шахраїв: поради від Мінсоцполітики Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Шахраї не дрімають, і війна, на жаль, не стала для них перешкодою. Навпаки, вони активізувалися, використовуючи людську скруту та емоції, щоб нажитися на чужому горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Зокрема, зловмисники пропонують у соціальних мережах "допомогу" українцям у скруті. Крім того, вони можуть надіслати повідомлення про нарахування грошової допомоги, яку не користувач оформлював.

Іноді обман виглядає дуже переконливо, і можна легко потрапити на "гачок".

Тому за жодних обставин не розголошуйте нікому такі дані:

  • тризначний номер на звороті банківської картки та пін-код до неї;
  • пароль до інтернет-банкінгу;
  • коди банків та мобільних операторів;
  • паролі до е-пошти, акаунтів у соцмережах та облікових записів.

Крім того, не переходьте за незнайомими й підозрілими посиланнями в Інтернеті, а тим більше - не вводьте на сторінках, куди вони ведуть, реквізити платіжних карток.

До того ж перевіряйте, чи дійсно ви користуєтеся офіційним застосунком банку.

Для перевірки посилань і сайтів скористайтеся сервісом CheckMyLink: https://check.ema.com.ua.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як убезпечити дитину під час онлайн-занять.

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