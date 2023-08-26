Як не потрапити на гачок аферистів? Поліція звернулася до українців, які шукають житло

Правоохоронці нагадують не довіряти незнайомцям в інтернеті, а також ретельно перевіряти інформацію.

Щоб не потрапити на гачок аферистів, поліція радить:

не перераховувати кошти, поки особисто не оглянете житло;

перед тим як зателефонувати чи написати орендодавцю, обов’язково перевіряйте його обліковий запис. Зверніть увагу на дату створення акаунту, наявність інших оголошень та відгуків від колишніх клієнтів;

щоб перевірити пропозицію самотужки, достатньо лише ввести номер власника або адресу квартири в пошуковій системі. Ви отримаєте список сайтів, де розміщувались квартири цієї людини;

спробуйте також знайти відгуки про квартиру, будинок чи готель на інших ресурсах;

якщо ви раніше уже бачили фото цієї квартири чи будинку, але адреса розташування об'єкта була іншою, довіряти такому орендодавцю не варто.

Крім того, українців закликають не передавати свої персональні дані незнайомим особам. Мова йде про номер та серію паспорта, ідентифікаційний податковий номер, паролі, секретні коди до картки та з sms-повідомлень.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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