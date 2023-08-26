Як не потрапити на гачок аферистів? Поліція звернулася до українців, які шукають житло

Українців, які шукають житло, попередили про аферистів. Поліція розповіла, як не потрапити на гачок шахраїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Правоохоронці нагадують не довіряти незнайомцям в інтернеті, а також ретельно перевіряти інформацію.
Щоб не потрапити на гачок аферистів, поліція радить:
Крім того, українців закликають не передавати свої персональні дані незнайомим особам. Мова йде про номер та серію паспорта, ідентифікаційний податковий номер, паролі, секретні коди до картки та з sms-повідомлень.
Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.
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