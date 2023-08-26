Как не попасть на крючок аферистов? Полиция обратилась к украинцам, которые ищут жилье

Украинцев, которые ищут жилье, предупредили об аферистах. Полиция рассказала, как не попасть на крючок мошенников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Правоохранители напоминают не доверять незнакомцам в интернете, а также тщательно проверять информацию.
Чтобы не попасть на крючок аферистов, полиция советует:
Кроме того, украинцы призывают не передавать свои персональные данные незнакомым лицам. Речь идет о номере и серии паспорта, идентификационном налоговом номере, паролях, секретных кодах к карточкам и с sms-сообщений.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
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