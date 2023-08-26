RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как не попасть на крючок аферистов? Полиция обратилась к украинцам, которые ищут жилье

Фото: полиция обратилась к ищущим жилье украинцам (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев, которые ищут жилье, предупредили об аферистах. Полиция рассказала, как не попасть на крючок мошенников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители напоминают не доверять незнакомцам в интернете, а также тщательно проверять информацию.

Чтобы не попасть на крючок аферистов, полиция советует:

  • не перечислять средства, пока лично не осмотрите жилье;
  • перед тем как позвонить или написать арендодателю, обязательно проверяйте его учетную запись. Обратите внимание на дату создания аккаунта, наличие других объявлений и отзывов от бывших клиентов;
  • чтобы проверить предложение самостоятельно, достаточно ввести номер владельца или адрес квартиры в поисковой системе. Вы получите список сайтов, где размещались квартиры этого человека;
  • попробуйте также найти отзывы о квартире, доме или гостинице на других ресурсах;
  • если вы раньше уже видели фото этой квартиры или дома, но адрес расположения объекта был другим, доверять такому арендодателю не стоит.

Кроме того, украинцы призывают не передавать свои персональные данные незнакомым лицам. Речь идет о номере и серии паспорта, идентификационном налоговом номере, паролях, секретных кодах к карточкам и с sms-сообщений.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в Україніполициямошенническая схема