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Як не потрапити в ДТП: мотоциклістам дали важливі поради

Україна, Субота 18 травня 2024 12:47
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Як не потрапити в ДТП: мотоциклістам дали важливі поради Фото: водіям мототранспорту нагадали правила дорожнього руху (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні водії мопедів, мотоциклів та скутерів є повноцінними учасниками дорожного руху. Тому їм також варто пам'ятати про ПДР та і дотримуватися їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульную поліцію Львівської області.

"Варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - констатували в поліції.

Про що треба пам'ятати

Тому правоохоронці нагадали деякі важливі правила. А саме:

  • перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
  • водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
  • водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
  • керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів;
  • під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";
  • водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
  • мати медичну аптечку та знак аварійної зупинки;
  • не обганяти інших водіїв із правого боку;
  • не рухатися роздільною смугою в заторі;
  • не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.

ДТП в Україні

В Україні постійно трапляються ДТП за участю мотоциклів, мопедів та скутерів.

Наприклад, тільки у Львівській області за чотири місяці 2024 року в таких аваріях травмувалися 66 осіб і 5 людей загинули.

Загалом за цей період в регіоні зафіксували 58 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за участю згаданих транспортних засобів. З них 30 ДТП з вини водіїв двоколісного транспорту.

Нагадаємо, у серпні минулого року в Сумах сталася ДТП за участю мотоцикла Loncin і автомобіля Volkswagen Golf. Один із учасників аварії загинув, ще троє постраждали. А у 2021 році в Рівненській області зіткнулися два мотоцикли. Тоді загинув 15-річний підліток.

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