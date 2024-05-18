Як не потрапити в ДТП: мотоциклістам дали важливі поради
В Україні водії мопедів, мотоциклів та скутерів є повноцінними учасниками дорожного руху. Тому їм також варто пам'ятати про ПДР та і дотримуватися їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульную поліцію Львівської області.
"Варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - констатували в поліції.
Про що треба пам'ятати
Тому правоохоронці нагадали деякі важливі правила. А саме:
- перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу на справність гальма, звукової та світлової сигналізації;
- водій та пасажир мають бути в застебнутих мотошоломах;
- водій має враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати;
- керувати мотоциклом, мопедом (скутером) дозволяється з 16 років, наявності водійського посвідчення та решти необхідних документів;
- під час маневру обов’язково слід користуватися дзеркалами заднього виду, та візуально перевірити "мертву зону";
- водії мотоциклів, рухаючись групами, мають їхати один за одним;
- мати медичну аптечку та знак аварійної зупинки;
- не обганяти інших водіїв із правого боку;
- не рухатися роздільною смугою в заторі;
- не керувати транспортним засобом у стані сп’яніння.
ДТП в Україні
В Україні постійно трапляються ДТП за участю мотоциклів, мопедів та скутерів.
Наприклад, тільки у Львівській області за чотири місяці 2024 року в таких аваріях травмувалися 66 осіб і 5 людей загинули.
Загалом за цей період в регіоні зафіксували 58 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за участю згаданих транспортних засобів. З них 30 ДТП з вини водіїв двоколісного транспорту.
Нагадаємо, у серпні минулого року в Сумах сталася ДТП за участю мотоцикла Loncin і автомобіля Volkswagen Golf. Один із учасників аварії загинув, ще троє постраждали. А у 2021 році в Рівненській області зіткнулися два мотоцикли. Тоді загинув 15-річний підліток.
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