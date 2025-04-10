Як не потрапити у боргову пастку: у НБУ дали дві поради українцям щодо кредитів

Ставки за споживчими кредитами завжди будуть високими. У НБУ дали поради, як уникнути боргової пастки під час оформлення кредиту.
Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.
Як зазначила Дадашова, обсяги заборгованості громадян перед банками та небанківськими фінансовими установами наразі перебувають на рівні близько 10% доходів населення. Тобто йдеться не про загрозливе зростання боргу, а про нормальний процес відновлення кредитування як індикатора зростання споживчого попиту.
За її словами, проникнення роздрібного кредитування в Україні значно знизилося під час повномасштабного вторгнення - із 4% до 3% ВВП. У 2014 році цей показник становив 10%.
Попри добрі показники в цілому, окремі позичальники дійсно можуть стикнутися з надмірним борговим навантаженням, сказала вона.
Дадашова дала поради, як не потрапити до цього "клубу":
За її словами, за умови стабільної невисокої інфляції тривалий період часу ставки за кредитами знижуватимуться.
"Однак і в країнах ЄС беззаставні споживчі кредити зазвичай дорожчі за, наприклад, іпотечні. Тож, беручи такий кредит, варто передусім розраховувати на свою фінансову спроможність повернути борг", - додала Дадашова.
Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що чистий кредитний портфель банків для населення за 2024 рік зріс на 62 млрд гривень, або на 39%. "Про закредитованість не йдеться!" - заявив він та додав, що співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%.