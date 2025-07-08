Як поливати огірки, щоб вони виросли великі та смачні: науковий метод

Як часто поливати огірки

Частота поливу залежить від погоди, типу ґрунту, віку рослин і місця вирощування. У середньому в спокійні літні дні достатньо поливати огірки 2-3 рази на тиждень.

Під час активного цвітіння та плодоношення рослини споживають набагато більше вологи. Якщо листя втратило тургор (обвисло), це сигнал, що рослині бракує води. Молоді огірки потребують меншого поливу, ніж дорослі плодоносні кущі.

Полив у спеку та засуху

У спекотні липневі дні огірки потребують щоденного, а іноді й дворазового поливу - вранці та ввечері. Один дорослий кущ може втрачати до 2-3 літрів води за день через листя. Ночами випаровування зменшується, але не зупиняється повністю.

Якщо не забезпечити достатній об’єм вологи, рослина почне в’янути й скидати зав’язь. У посуху важливо не допускати пересихання ґрунту навіть на добу.

Полив у прохолодну та дощову погоду

Коли температура повітря знижується, а земля залишається вологою від дощу, поливи варто призупинити. Надлишок води при низькій температурі призводить до загнивання коренів і хвороб.

У відкритому ґрунті зволоження припиняють відразу, у теплиці - через кілька днів після похолодання. При температурі нижче 18 °C коренева система огірків майже не всмоктує вологу. Застій води небезпечний так само, як і її нестача.

Огірки вкрай чутливі до якості поливу (фото: Pixabay)

Як правильно поливати

Об’єм води під кущ залежить від структури ґрунту - на легких ґрунтах краще поливати частіше, але менше. На пісках достатньо 3-4 літри під кущ, на глинах - до 8 літрів.

Якщо поливати поверхнево, волога не доходить до коріння і створює кірку на ґрунті. Краще рідше, але глибоко - так корені ростимуть глибше й міцніше. Не варто поливати зверху по листю - це підвищує ризик захворювань.

Найкращий час для поливу

Поливати огірки слід вранці до 9 години або ввечері після 18:00. У спеку краще обрати ранок, щоб рослина мала запас вологи на день. Вдень поливати не варто - краплі на листі під палючим сонцем викликають опіки.

Увечері, якщо немає високої вологості, також допустимо поливати, але рослини мають встигнути обсохнути до ночі. Чим стабільніший графік поливу - тим краще для огірків.

Температура води

Огірки дуже чутливі до температури води - полив із криниці або свердловини може викликати стрес. Найкраще використовувати воду температурою від 20 °C і вище. Ідеально - відстояна вода з бочки, нагріта сонцем.

Прохолодна вода уповільнює розвиток, викликає жовтіння листя та може стати причиною хвороб. Завжди перевіряйте воду перед поливом - холод огірки не пробачають.