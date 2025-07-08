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Как поливать огурцы, чтобы они выросли большие и вкусные: научный метод

Вторник 08 июля 2025 12:08
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Как поливать огурцы, чтобы они выросли большие и вкусные: научный метод Какие правила следует соблюдать при поливе огурцов (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Огурцы - очень влаголюбивая культура, которая чутко реагирует на малейший недостаток воды. Чтобы получить сочные зеленцы, нужно учитывать не только частоту, но и объем, время суток и температуру воды.

РБК-Украина рассказывает об основных правилах полива огурцов в открытом грунте.

Как часто поливать огурцы

Частота полива зависит от погоды, типа почвы, возраста растений и места выращивания. В среднем в спокойные летние дни достаточно поливать огурцы 2-3 раза в неделю.

Во время активного цветения и плодоношения растения потребляют гораздо больше влаги. Если листья потеряли тургор (обвисли), это сигнал, что растению не хватает воды. Молодые огурцы нуждаются в меньшем поливе, чем взрослые плодоносящие кусты.

Полив в жару и засуху

В жаркие июльские дни огурцы нуждаются в ежедневном, а иногда и в двукратном поливе - утром и вечером. Один взрослый куст может терять до 2-3 литров воды за день через листья. По ночам испарение уменьшается, но не останавливается полностью.

Если не обеспечить достаточный объем влаги, растение начнет увядать и сбрасывать завязь. В засуху важно не допускать пересыхания почвы даже на сутки.

Полив в прохладную и дождливую погоду

Когда температура воздуха снижается, а земля остается влажной от дождя, поливы стоит приостановить. Избыток воды при низкой температуре приводит к загниванию корней и болезням.

В открытом грунте увлажнение прекращают сразу, в теплице - через несколько дней после похолодания. При температуре ниже 18 °C корневая система огурцов почти не всасывает влагу. Застой воды опасен так же, как и ее недостаток.

Как поливать огурцы, чтобы они выросли большие и вкусные: научный методОгурцы крайне чувствительны к качеству полива (фото: Pixabay)

Как правильно поливать

Объем воды под куст зависит от структуры почвы - на легких грунтах лучше поливать чаще, но меньше. На песках достаточно 3-4 литра под куст, на глинах - до 8 литров.

Если поливать поверхностно, влага не доходит до корней и создает корку на почве. Лучше реже, но глубоко - так корни будут расти глубже и крепче. Не стоит поливать сверху по листьям - это повышает риск заболеваний.

Лучшее время для полива

Поливать огурцы следует утром до 9 часов или вечером после 18:00. В жару лучше выбрать утро, чтобы растение имело запас влаги на день. Днем поливать не стоит - капли на листьях под палящим солнцем вызывают ожоги.

Вечером, если нет высокой влажности, также допустимо поливать, но растения должны успеть обсохнуть до ночи. Чем стабильнее график полива - тем лучше для огурцов.

Температура воды

Огурцы очень чувствительны к температуре воды - полив из колодца или скважины может вызвать стресс. Лучше всего использовать воду температурой от 20 °C и выше. Идеально - отстоянная вода из бочки, нагретая солнцем.

Прохладная вода замедляет развитие, вызывает пожелтение листьев и может стать причиной болезней. Всегда проверяйте воду перед поливом - холод огурцы не прощают.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы с сайтов Bob Vila, Real Simple и DIY Joy.

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