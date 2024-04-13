Як подолати панічні атаки: порада від МОЗ

Панічні атаки можуть статися, коли ви пʼєте в затишному кафе каву з друзями або гуляєте вздовж річки, у транспорті чи вдома. Її майже неможливо передбачити чи підготуватися до неї. Але можна дізнатися, як діяти, якщо це раптом станеться з вами чи з кимось із навколишніх.

Панічні атаки можуть мати різні прояви. Напад паніки діагностують, якщо людина одночасно відчуває чотири та більше таких симптомів:

прискорене серцебиття,

стискання чи біль у грудях,

слабкість і запаморочення,

неможливість глибоко вдихнути, інші труднощі з диханням,

надмірне потовиділення,

сухість у роті,

нудота,

спазми у шлунку,

тремтіння,

надмірна чутливість до яскравого світла,

сльози, незмога перестати плакати,

оніміння, неможливість рухатися,

відчуття втрати контролю над власним тілом,

раптовий страх от-от померти.

Національна служба охорони здоровʼя Великобританії зазначає, що більшість із симптомів панічної атаки можуть бути ознаками інших проблем зі здоров'ям і необовʼязково означають саме її. Однак щоб зрозуміти, чи це дійсно вона, Американська асоціація психологів додала кілька важливих характеристик панічної атаки:

виникає раптово, без жодного попередження й можливості її зупинити,

рівень страху неспівмірний із ситуацією, у якій ви зараз перебуваєте, і часто не пов'язаний із нею,

досягає піка за кілька хвилин і минає, однак повторні панічні атаки можуть тривати годинами.

Сучасна наука не має єдиного пояснення, чому виникають панічні атаки. Це може бути як генетична схильність, так і надмірний рівень стресу та тривоги в життєвій ситуації або симптом іншого психічного розладу.

Хоча панічні атаки лякають, особливо вперше, вони не загрожують життю та здоровʼю. Однак якщо вони повторюються, це може бути ознакою панічного чи інших розладів, тому варто звернутися до фахівця для діагностування.

Терапія прийняття та відповідальності

Під час такої терапії клієнти вчаться не уникати, заперечувати чи боротися зі своїми неприємними емоціями. Натомість - приймати життєві труднощі та брати відповідальність за необхідні зміни своєї поведінки. Емоції розглядають як адекватну реакцію на певні ситуації, і вони не повинні заважати рухатися до свідомо обраних цілей.

Терапія прийняття та відповідальності допомагає людям із панічним розладом прийняти тілесні відчуття, які виникають під час панічних атак, і звільняти свою особистість від катастрофічних думок про страх перед майбутніми панічними атаками.

Цей підхід полягає у створенні відкритого, доброзичливого ставлення та неупередженої цікавості до будь-яких емоцій, у тому числі повʼязаних із панікою. Та формує здатність свідомо переключити увагу на дії, що базуються на цінностях.