Как преодолеть панические атаки: совет от Минздрава

Паническая атака - внезапный приступ сильного страха или тревоги, обычно без видимой причины, сопровождающийся интенсивными физическими симптомами. Она может настигнуть любого, где угодно и в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Панические атаки могут случиться, когда вы пьете в уютном кафе кофе с друзьями или гуляете вдоль реки, в транспорте или дома. Ее почти невозможно предсказать или подготовиться к ней. Но можно узнать, как действовать, если это вдруг произойдет с вами или с кем-то из окружающих.
Панические атаки могут иметь различные проявления. Приступ паники диагностируют, если человек одновременно испытывает четыре и более следующих симптомов:
Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что большинство из симптомов панической атаки могут быть признаками других проблем со здоровьем и необязательно означают именно ее. Однако чтобы понять, действительно ли это она, Американская ассоциация психологов добавила несколько важных характеристик панической атаки:
Современная наука не имеет единого объяснения, почему возникают панические атаки.
Это может быть как генетическая предрасположенность, так и чрезмерный уровень стресса и тревоги в жизненной ситуации или симптом другого психического расстройства.
Хотя панические атаки пугают, особенно в первый раз, они не угрожают жизни и здоровью. Однако если они повторяются, это может быть признаком панического или других расстройств, поэтому стоит обратиться к специалисту для диагностики.
Во время такой терапии клиенты учатся не избегать, отрицать или бороться со своими неприятными эмоциями. Вместо этого - принимать жизненные трудности и брать ответственность за необходимые изменения своего поведения. Эмоции рассматривают как адекватную реакцию на определенные ситуации, и они не должны мешать двигаться к сознательно выбранным целям.
Терапия принятия и ответственности помогает людям с паническим расстройством принять телесные ощущения, которые возникают во время панических атак, и освобождать свою личность от катастрофических мыслей о страхе перед будущими паническими атаками.
Этот подход заключается в создании открытого, доброжелательного отношения и беспристрастного интереса к любым эмоциям, в том числе связанных с паникой. И формирует способность сознательно переключить внимание на действия, основанные на ценностях.
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