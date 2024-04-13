Как преодолеть панические атаки: совет от Минздрава

Панические атаки могут случиться, когда вы пьете в уютном кафе кофе с друзьями или гуляете вдоль реки, в транспорте или дома. Ее почти невозможно предсказать или подготовиться к ней. Но можно узнать, как действовать, если это вдруг произойдет с вами или с кем-то из окружающих.

Панические атаки могут иметь различные проявления. Приступ паники диагностируют, если человек одновременно испытывает четыре и более следующих симптомов:

учащенное сердцебиение,

сжатие или боль в груди,

слабость и головокружение,

невозможность глубоко вдохнуть, другие трудности с дыханием,

чрезмерное потоотделение,

сухость во рту,

тошнота,

спазмы в желудке,

дрожь,

чрезмерная чувствительность к яркому свету,

слезы, неспособность перестать плакать,

онемение, невозможность двигаться,

ощущение потери контроля над собственным телом,

внезапный страх вот-вот умереть.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что большинство из симптомов панической атаки могут быть признаками других проблем со здоровьем и необязательно означают именно ее. Однако чтобы понять, действительно ли это она, Американская ассоциация психологов добавила несколько важных характеристик панической атаки:

возникает внезапно, без всякого предупреждения и возможности ее остановить,

уровень страха несоизмерим с ситуацией, в которой вы сейчас находитесь, и часто не связан с ней,

достигает пика за несколько минут и проходит, однако повторные панические атаки могут длиться часами.

Современная наука не имеет единого объяснения, почему возникают панические атаки.

Это может быть как генетическая предрасположенность, так и чрезмерный уровень стресса и тревоги в жизненной ситуации или симптом другого психического расстройства.

Хотя панические атаки пугают, особенно в первый раз, они не угрожают жизни и здоровью. Однако если они повторяются, это может быть признаком панического или других расстройств, поэтому стоит обратиться к специалисту для диагностики.

Терапия принятия и ответственности

Во время такой терапии клиенты учатся не избегать, отрицать или бороться со своими неприятными эмоциями. Вместо этого - принимать жизненные трудности и брать ответственность за необходимые изменения своего поведения. Эмоции рассматривают как адекватную реакцию на определенные ситуации, и они не должны мешать двигаться к сознательно выбранным целям.

Терапия принятия и ответственности помогает людям с паническим расстройством принять телесные ощущения, которые возникают во время панических атак, и освобождать свою личность от катастрофических мыслей о страхе перед будущими паническими атаками.

Этот подход заключается в создании открытого, доброжелательного отношения и беспристрастного интереса к любым эмоциям, в том числе связанных с паникой. И формирует способность сознательно переключить внимание на действия, основанные на ценностях.