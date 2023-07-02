Як подбати про домашніх улюбленців у разі ядерного вибуху: інструкція

Перш за все власникам домашніх улюбленців потрібно підготувати запас герметично запакованих:

їжі (сухий чи вологий корм, консерви, заморожені продукти), ласощі;

питної води у пляшках;

ліків для тварини, якщо вони їй потрібні у звичайному житті;

пластикових мисок;

засобів гігієни: вологі серветки, одноразові пелюшки, запасний невеликий туалет та наповнювач, мило, шампунь для тварин;

іграшок.

Перші кроки у разі небезпеки

Якщо у момент ядерного вибуху чи аварії на АЕС ви були в приміщенні, залишайтеся там і надалі разом із тваринами.

Якщо ви прийшли додому з вулиці, зніміть свій одяг та покладіть у поліетиленовий пакет, не торкайтеся тварин, поки не помиєтесь з милом та не вимиєте волосся.

Якщо ви були на вулиці разом із твариною, помийте й себе, і її. Якщо такої змоги немає, протріть тварину вологими серветками.

Всі речі та брудні серветки складіть в герметичний пакет та тримайте подалі від себе та тварин.

Як убезпечити місце перебування для вас та тварини

У перші хвилини після оголошення ядерної небезпеки потрібно щільно зачинити всі вікна та двері. Стежте за новинами щодо безпеки водопровідної води, краще використовувати воду у пляшках: оскільки кипʼятіння не позбавляє від радіоактивних речовин.

Догляд за улюбленцем

Годувати домашніх тварин у разі ядерного удару можна тільки їжею та водою з запасів. Якщо вони зберігались не у шафі або холодильнику, перед відкриттям протріть герметичний пакет/контейнер вологими серветками чи мокрою ганчіркою.

Також необхідно замінити старий котячий лоток на новий, а собакам - постелити пелюшки.

При цьому 48 годин не можна полишати укриття, тому спробуйте підстилати пелюшки дорослій собаці, якщо вона звикла ходити на вулицю.

Вживання йодиду калію

Заздалегідь вживати йодид калію самому та давати тваринам - небезпечно для здоров’я!

Існує мінімальна добова норма для домашніх тварин (собак, котів), яку безпечно давати одноразово на випадок, якщо буде потреба.

Йодид калію слід давати з їжею:

1 пігулка 125 мг на 60 кг ваги

3/4 пігулки 93,75 мг на 40 кг ваги

1/2 пігулки 62,5 мг на 30 кг ваги

1/4 пігулки 31,25 мг на 20 кг ваги

1/4 таблетку розвести на 15 мл води

1 мл такого розчину давати на 1 кг ваги

Запамʼятайте, давати йодид калію необхідно лише за вказівкою місцевої влади, якщо буде необхідність. При цьому заздалегідь приймати йодид калію самим та давати тваринам - небезпечно для здоров’я!

Загроза ядерного вибуху в Україні

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами після захоплення Енергодару Запорізької області. Російські окупанти недбало ставляться до роботи станції, вона кілька разів відключалася від енергосистеми України через дії загарбників. На станції російські війська зберігають особовий склад та техніку, а також замінували станцію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти можуть розмірковувати над вчиненням терористичного акту із викидом радіації на Запорізькій АЕС.

29 червня у місті Запоріжжі та Запорізькому районі розпочалися спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.