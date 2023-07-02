Как позаботиться о домашних любимцах в случае ядерного взрыва: инструкция

Прежде всего владельцам домашних любимцев нужно подготовить запас герметично запакованных:

еды (сухой или влажный корм, консервы, замороженные продукты), лакомства;

питьевой воды в бутылках;

лекарств для животного, если они ему нужны в обычной жизни;

пластиковых мисок;

средств гигиены: влажные салфетки, одноразовые пеленки, запасной небольшой туалет и наполнитель, мыло, шампунь для животных;

игрушек.

Первые шаги в случае опасности

Если в момент ядерного взрыва или аварии на АЭС вы были в помещении, оставайтесь там и в дальнейшем вместе с животными.

Если вы пришли домой с улицы, снимите свою одежду и положите в полиэтиленовый пакет, не прикасайтесь к животным, пока не помоетесь с мылом и не вымоете волосы.

Если вы были на улице вместе с животным, помойте и себя, и его. Если такой возможности нет, протрите животное влажными салфетками.

Все вещи и грязные салфетки сложите в герметичный пакет и держите подальше от себя и животных.

Как обезопасить место пребывания для вас и животного

В первые минуты после объявления ядерной опасности нужно плотно закрыть все окна и двери. Следите за новостями о безопасности водопроводной воды, лучше использовать воду в бутылках: поскольку кипячение не избавляет от радиоактивных веществ.

Уход за питомцем

Кормить домашних животных в случае ядерного удара можно только едой и водой из запасов. Если они хранились не в шкафу или холодильнике, перед открытием протрите герметичный пакет/контейнер влажными салфетками или мокрой тряпкой.

Также необходимо заменить старый кошачий лоток на новый, а собакам - постелить пеленки.

При этом 48 часов нельзя покидать укрытие, поэтому попробуйте подстилать пеленки взрослой собаке, если она привыкла ходить на улицу.

Употребление йодида калия

Заранее употреблять йодид калия самому и давать животным - опасно для здоровья!

Существует минимальная суточная норма для домашних животных (собак, кошек), которую безопасно давать однократно на случай, если будет необходимость.

Йодид калия следует давать с пищей:

1 таблетка 125 мг на 60 кг веса

3/4 таблетки 93,75 мг на 40 кг веса

1/2 таблетки 62,5 мг на 30 кг веса

1/4 таблетки 31,25 мг на 20 кг веса

1/4 таблетку развести на 15 мл воды

1 мл такого раствора давать на 1 кг веса

Запомните, давать йодид калия необходимо только по указанию местных властей, если будет необходимость. При этом заранее принимать йодид калия самим и давать животным - опасно для здоровья!

Угроза ядерного взрыва в Украине

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