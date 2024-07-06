Як подбати про безпеку будинку під час відпустки: поради поліції
Ілюстративне фото: українцям нагадали, як подбати про безпеку будинку під час відпустки (Getty Images)
У сезон літніх відпусток громадяни залишають свої помешкання без нагляду.
Про те, як уберегти свій будинок під час відпустки розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Поліція надала кілька рекомендацій, як захистити своє житло від злочинних посягань:
- Не залишайте ключі від квартири в "умовленому місці" – під килимком, на коробці дверей чи інших подібних місцях.
- Забезпечте надійні двері та замки. Це найкращий пасивний захист від непроханих гостей. Мешканцям перших і останніх поверхів рекомендується встановити решітки на вікна.
- Не зберігайте вдома значні суми грошей та ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, які знають про цінності, що зберігаються у вас.
- Домовтеся із сусідами про нагляд за житлом. Попросіть їх регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки, якщо ви залишаєте свою квартиру або будинок.
- Закривайте вікна та балкони перед тим, як залишити оселю.
- Не викладайте в Інтернет фото вашого житла та зберігайте в таємниці інформацію про цінні речі, що є вдома.
Дотримання цих простих порад допоможе убезпечити ваше житло від злочинних посягань.
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