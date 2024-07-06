Як подбати про безпеку будинку під час відпустки: поради поліції

У сезон літніх відпусток громадяни залишають свої помешкання без нагляду.

Про те, як уберегти свій будинок під час відпустки розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Поліція надала кілька рекомендацій, як захистити своє житло від злочинних посягань:

Не залишайте ключі від квартири в "умовленому місці" – під килимком, на коробці дверей чи інших подібних місцях.

– під килимком, на коробці дверей чи інших подібних місцях. Забезпечте надійні двері та замки . Це найкращий пасивний захист від непроханих гостей. Мешканцям перших і останніх поверхів рекомендується встановити решітки на вікна.

. Це найкращий пасивний захист від непроханих гостей. Мешканцям перших і останніх поверхів рекомендується встановити решітки на вікна. Не зберігайте вдома значні суми грошей та ювелірні вироби . Обмежте коло осіб, які знають про цінності, що зберігаються у вас.

. Обмежте коло осіб, які знають про цінності, що зберігаються у вас. Домовтеся із сусідами про нагляд за житлом . Попросіть їх регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки, якщо ви залишаєте свою квартиру або будинок.

. Попросіть їх регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки, якщо ви залишаєте свою квартиру або будинок. Закривайте вікна та балкони перед тим, як залишити оселю.

перед тим, як залишити оселю. Не викладайте в Інтернет фото вашого житла та зберігайте в таємниці інформацію про цінні речі, що є вдома.

Дотримання цих простих порад допоможе убезпечити ваше житло від злочинних посягань.

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