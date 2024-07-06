ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как позаботиться о безопасности дома во время отпуска: советы полиции

Суббота 06 июля 2024 23:36
UA EN RU
Как позаботиться о безопасности дома во время отпуска: советы полиции Иллюстративное фото: украинцам напомнили, как позаботиться о безопасности дома во время отпуска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В сезон летних отпусков граждане покидают свои дома без присмотра.

О том, как уберечь свой дом во время отпуска, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Полиция предоставила несколько рекомендаций, как защитить свое жилье от преступных посягательств:

  • Не оставляйте ключи от квартиры в "условленном месте" – под ковриком, на дверной коробке или других подобных местах.
  • Обеспечьте надежные двери и замки . Это лучшая пассивная защита от незваных гостей. Жителям первых и последних этажей рекомендуется установить решетку на окна.
  • Не храните дома значительные суммы денег и ювелирные изделия . Ограничьте круг лиц, знающих о хранящихся у вас ценностях.
  • Договоритесь с соседями о надзоре за жильем . Попросите их регулярно извлекать корреспонденцию из вашего почтового ящика, если вы покидаете свою квартиру или дом.
  • Закрывайте окна и балконы перед тем, как покинуть дом.
  • Не выкладывайте в Интернет фото вашего жилья и храните в тайне информацию о имеющихся дома ценных вещах.

Следование этим простым советам поможет обезопасить ваше жилье от преступных посягательств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полицейские
NEWS
Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты
Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело