Як подати заяву про включення до Реєстру волонтерів: інструкція

В Україні подати заяву про включення до Реєстру волонтерів можна через Електронний кабінет Державної податкової служби. Це стосується, зокрема, міжнародних волонтерів, які перебувають за кордоном і є громадянами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Зазначається, що заява у паперовій формі може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу.



Щоб подати заяву, необхідно:

пройти ідентифікацію, увійти до особистого кабінету;

перейти у режим Електронного кабінету "Для громадян", підрежим "Заява до Реєстру волонтерів / Створити";

або пройти за маршрутом "Додатково / Введення звітності / Створити" та обрати форму з кодом f1308302.

Після заповнення заяви потрібно здійснити перевірку, зберегти, підписати та відправити її.

З інформацією про подання заяви та відповідними нормативно-правовими актами можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у спеціальному розділі "Для волонтерів".

Нагадаємо, в Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.