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Як подати заяву про включення до Реєстру волонтерів: інструкція

Субота 11 січня 2025 22:51
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Як подати заяву про включення до Реєстру волонтерів: інструкція Ілюстративне фото: в Україні можна подати заяву про включення до Реєстру волонтерів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні подати заяву про включення до Реєстру волонтерів можна через Електронний кабінет Державної податкової служби. Це стосується, зокрема, міжнародних волонтерів, які перебувають за кордоном і є громадянами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

Зазначається, що заява у паперовій формі може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу.

Щоб подати заяву, необхідно:

  • пройти ідентифікацію, увійти до особистого кабінету;
  • перейти у режим Електронного кабінету "Для громадян", підрежим "Заява до Реєстру волонтерів / Створити";
  • або пройти за маршрутом "Додатково / Введення звітності / Створити" та обрати форму з кодом f1308302.

Після заповнення заяви потрібно здійснити перевірку, зберегти, підписати та відправити її.

З інформацією про подання заяви та відповідними нормативно-правовими актами можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у спеціальному розділі "Для волонтерів".

Нагадаємо, в Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.

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