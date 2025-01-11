ua en ru
Сб, 11 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров: инструкция

Суббота 11 января 2025 22:51
UA EN RU
Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров: инструкция Иллюстративное фото: в Украине можно подать заявление о включении в Реестр волонтеров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине подать заявление о включении в Реестр волонтеров можно через Электронный кабинет Государственной налоговой службы. Это касается, в частности, международных волонтеров, которые находятся за рубежом и являются гражданами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Отмечается, что заявление в бумажной форме может быть подано лично, по почте или через уполномоченное лицо.

Чтобы подать заявление, необходимо:

  • пройти идентификацию, войти в личный кабинет;
  • перейти в режим Электронного кабинета "Для граждан", подрежим "Заявление в Реестр волонтеров / Создать";
  • или пройти по маршруту "Дополнительно / Введение отчетности / Создать" и выбрать форму с кодом f1308302.

После заполнения заявления нужно осуществить проверку, сохранить, подписать и отправить его.

С информацией о подаче заявления и соответствующими нормативно-правовыми актами можно ознакомиться на вебпортале ГНС в специальном разделе "Для волонтеров".

Напомним, в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Волонтеры
NEWS
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области (видео)
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации