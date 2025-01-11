Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров: инструкция

В Украине подать заявление о включении в Реестр волонтеров можно через Электронный кабинет Государственной налоговой службы. Это касается, в частности, международных волонтеров, которые находятся за рубежом и являются гражданами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин .

Отмечается, что заявление в бумажной форме может быть подано лично, по почте или через уполномоченное лицо.



Чтобы подать заявление, необходимо:

пройти идентификацию, войти в личный кабинет;

перейти в режим Электронного кабинета "Для граждан", подрежим "Заявление в Реестр волонтеров / Создать";

или пройти по маршруту "Дополнительно / Введение отчетности / Создать" и выбрать форму с кодом f1308302.

После заполнения заявления нужно осуществить проверку, сохранить, подписать и отправить его.

С информацией о подаче заявления и соответствующими нормативно-правовыми актами можно ознакомиться на вебпортале ГНС в специальном разделе "Для волонтеров".

Напомним, в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.