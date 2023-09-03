Як подати заяву на страхові виплати: пояснення Пенсійного фонду

"Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням", - йдеться у повідомленні.

Як подати заяву на страхову виплату через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України - дивіться у відеоінструкції.

Важлива інформація для пенсіонерів

У разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд її виплата припиняється. Українці за кордоном можуть надіслати документи поштою для продовження виплат.

Виплата пенсій в Україні здійснюється на основі поточних даних, які є в Пенсійному фонді. Тому отримувачі повинні стежити за тим, аби всі документи відповідали дійсності.

Міністерство соціальної політики України подасть запит на включення коштів на індексацію пенсій у проекті державного бюджету на 2024 рік.