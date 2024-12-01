Як подати заяву на призначення субсидії онлайн: детальна інструкція

Субсидія в Україні

Субсидія - допомога, що компенсує частину оплати на комунальні послуги.

Нещодавно в Пенсійному фонді попереджали, що нові одержувачі субсидій мають подати заяву до 1 грудня. У цьому разі вони зможуть отримати гроші на компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги з 1 жовтня.

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