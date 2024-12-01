Как подать заявление на назначение субсидии онлайн: подробная инструкция

В Украине можно подать заявление на назначение субсидии онлайн. Для этого надо сделать несколько шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
"С начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - рассказали в ПФУ.
Субсидия - помощь, компенсирующая часть оплаты на коммунальные услуги.
Недавно в Пенсионном фонде предупреждали, что новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.
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