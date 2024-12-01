Как подать заявление на назначение субсидии онлайн: подробная инструкция

Субсидия в Украине

Субсидия - помощь, компенсирующая часть оплаты на коммунальные услуги.

Недавно в Пенсионном фонде предупреждали, что новые получатели субсидий должны подать заявление до 1 декабря. В этом случае они смогут получить деньги на компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября.

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