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Як подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Дії: інструкція

Ілюстративне фото: українці можуть подати заяву в міжнародний Реєстр збитків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці можуть всьому світові показати реальне обличчя Росії та сформувати фундамент для репарацій. Це можна зробити подавши заяву в міжнародний Реєстр збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені: 

  • приватний будинок;
  • квартиру;
  • дачний будинок;
  • садовий будинок;
  • інше житлове приміщення.

Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Щоб скористатися сервісом у "Дії", треба оновити застосунок.

Там з’явиться можливість задокументувати в міжнародному Реєстрі збитків вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом скарги зможуть подавати бізнес і держава.

"Подання заяв через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків - новий важливий крок для майбутніх репарацій", - сказано у повідомленні.

Облік заяв про шкоду та втрати від російської агресії дасть можливість майбутній комісії розглянути їх і присудити компенсації до виплати. Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовують "Дію".

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці зможуть скористуватись новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій, ми повідомляли раніше.

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