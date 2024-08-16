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Как подать заявление в международный Реестр убытков в "Дії": инструкция

Иллюстративное фото: украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы могут всему миру показать реальное лицо России и сформировать фундамент репарации. Это можно сделать, подав заявление в международный Реестр убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

На первом этапе украинцы смогут подать через действие заявления об уничтоженных или поврежденных:

  • частный дом;
  • квартиру;
  • дачный дом;
  • садовый дом;
  • другое жилое помещение.

Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав (ДРРП), и иметь Акт об обследовании от местных властей. Впоследствии заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

Чтобы воспользоваться сервисом "Дії", нужно обновить приложение.

Там появится возможность задокументировать в международном Реестре ущерба вынужденное перемещение, вред жизни, здоровью, пытке и сексуальное насилие. Впоследствии жалобы смогут подавать бизнес и государство.

"Подача заявлений через "Дію" в международный Реестр убытков - новый важный шаг для будущих репараций", - говорится в сообщении.

Учет заявлений о вреде и потерях от российской агрессии позволит будущей комиссии рассмотреть их и присудить компенсации к выплате. Это первый кейс международного обмена данными, для которого используют "Дію".

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы смогут воспользоваться новым сервисом через приложение "Дію" для уточнения данных международного Реестра с целью будущих репараций, мы сообщали ранее.

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Дия